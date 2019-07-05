Российские школьники пройдут по «Духовным истокам»

Более тысячи учащихся российских школ разных регионов пройдут по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великого Новгорода, передает ТАСС.

Отмечается, что поездка рассчитана на четыре дня. В него, в частности, вошли такие города, как Псков, Печоры, Изборск (Псковская область) и Великий Новгород.

«Начиная с середины сентября (в течение месяца) Великий Новгород посетят 30 школьных групп», — говорится в сообщении. Участники мероприятия смогут осмотреть достопримечательности городов и познакомиться с их историей и культурой.

Мероприятие состоится в рамках направленной на поддержку талантов и популяризацию народного творчества программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Согласно плану, до 2024 года предполагается регулярное проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов. При этом будут разработаны социальные лифты для одаренных молодых россиян, а на базе 15 лучших творческих вузов страны будут созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

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