В российском городе представят три версии «Анны Карениной»

В Туле состоятся показы спектаклей из разных стран мира по произведениям Льва Толстого в рамках Международного театрального фестиваля «Толстой». Об этом сообщает ТАСС.

Так, жители и гости города смогут ознакомиться с тремя версиями произведения «Анна Каренина»: экспериментальной постановкой «АННА : ЛЮБОЛЬ» латвийского Уличного театра Гертруды, спектаклем «Каренины» Тульского академического театра драмы и классической постановкой театра «София» из Болгарии.

Кроме того, будут представлены постановки по повестям «Хаджи-Мурат» и «Дьявол». Для детей на мероприятии подготовят квест по роману-эпопее «Война и мир», а также спектакль «Гусенок» и саунд-драма «Детство».

По словам директора музея Екатерины Толстой, фестиваль становится пространством для общения детей и родителей. «В этом году мы соединили в программе мероприятия для аудитории разных возрастов — спектакли, прогулки, квесты, сеансы рисования, творческие встречи. Теперь на фестиваль можно приехать всей семьей», — отметила она.

Собеседница агентства добавила, что отборочная комиссия просмотрела значительное количество заявок на участие в мероприятии, и все, что не попало на него в этом году, может стать основой следующего фестиваля.

Постановки будут представлены с 4 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и на других площадках города. Впервые «Толстой» состоялся в 2016 году, идея его проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Мероприятие будет проведено в рамках нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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