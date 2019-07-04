Российский оркестр сыграет ночью под открытым небом

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии даст ночной концерт «Лавандовая ночь» под открытым небом в центре Пскова. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский, передает ТАСС.

Отмечается, что в мероприятии, которое состоится в пятницу, 5 июля, также примет участие солистка Мариинского театра Мария Баянкина. Она исполнит известные арии из опер композиторов французской, итальянской и испанской школ. Также прозвучат оперные увертюры и инструментальные антракты.

По словам Хондзинского, интерес местных жителей к выступлению крайне высок. «Билеты были полностью раскуплены за месяц до концерта. Это очень важный показатель и очередное подтверждение тому, как много ценителей классической музыки среди псковичей», — отметил он.

Хондзинский подчеркнул, что также будет доступна трансляция мероприятия во «ВКонтакте».

Музыканты псковского оркестра неоднократно гастролировали по странам Балтии, а также сотрудничали с солистами ведущих европейских, Мариинского и Большого театров.

Мероприятие будет проведено в рамках нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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