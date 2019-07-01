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Россияне оценили европейское кино

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Более 30 тысяч человек посетили показы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщил программный директор мероприятия Алексей Дунаевский, передает ТАСС.

Он также добавил, что зрителями телевизионной трансляции стали 200 тысяч человек. По его словам, организаторам не хватило времени, чтобы в полной мере продемонстрировать работы участников.

«У нас в конкурсе только шесть мест, то есть в идеальной ситуации нам нужны дополнительные дни, чтобы показать все страны-участницы в конкурсе. (...) Все к тому, что идеальная модель нас ждет в перспективе, когда будем показывать на конкурсе девять стран и девять стран вне конкурса», — объяснил он.

Отмечается, что мероприятие проводилось в целях увеличения охвата населения культурными мероприятиями, а также для реализации образовательных проектов для молодых режиссеров и актеров.

В рамках фестиваля были представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши, Литвы, Германии, Великобритании и России, а также проводился конкурс полнометражных картин. В качестве жюри выступили киновед Армен Медведев, режиссер Андрей Кравчук, финская актриса Кирси Тюккюляйнен и латвийский актер Ивар Калныньш.

С 27 по 30 июня в Пскове прошли XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени. Его организаторами стали власти региона и киностудия «Ленфильм».

Акция состоялась в рамках направленной на поддержку талантов и популяризацию народного творчества программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Согласно плану, до 2024 года предполагается регулярное проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов. При этом будут разработаны социальные лифты для одаренных молодых россиян, а на базе 15 лучших творческих вузов страны будут созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

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