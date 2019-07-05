В российском регионе разработали стандарт свадьбы

Ученые-этнографы составили единый сценарий традиционной адыгской свадьбы. Об этом сообщила автор проекта Рая Унарокова из Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ), передает ТАСС.

По ее словам, в проекте собраны все ритуалы мероприятия с учетом местных традиций и особенностей культуры, в их числе: вывод невесты из отцовского дома, ввод в дом мужа и первое знакомство со свекровью, которые сопровождаются традиционными песнями и произнесением благопожеланий.

Отмечается, что в основе сценария — собиравшиеся в течение десяти лет фольклорные материалы. «Рассчитываем, что вступающие в брак молодые люди будут опираться на него и сохранять таким образом богатую культуру народа», — пояснила Унарокова.

Она подчеркнула, что в настоящее время молодежь в ходе свадебных торжеств все чаще заимствует традиции других культур, забывая при этом правила адыгской свадьбы. Собеседница агентства пояснила, что в настоящее время проект переводится на русский язык, а затем будет подготовлена его видеоверсия.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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