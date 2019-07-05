Стартовал фестиваль «Толстой»

В Тульском академическом театре драмы открылся Международный фестиваль «Толстой». Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что первой представленной постановкой в рамках мероприятия стал спектакль «Грех» Геннадия Тростянецкого и Олега Богаева по повести Льва Толстого «Дьявол», в которую авторы сценария добавили новые детали и ввели дополнительных персонажей.

По словам директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, площадка фестиваля выбрана не случайно. «Традиция постановок произведений Толстого на сцене тульского театра известна давно. В 1890-м году в Туле был впервые поставлен спектакль "Плоды просвещения" и сам автор — Лев Николаевич Толстой — посещал репетиции», — пояснила она.

Также в ближайшее время зрители смогут ознакомиться с тремя версиями произведения «Анна Каренина» — экспериментальной постановкой «АННА : ЛЮБОЛЬ» латвийского Уличного театра Гертруды, спектаклем «Каренины» Тульского академического театра драмы и классической постановкой театра «София» из Болгарии, — а также постановкой по повести «Хаджи-Мурат», спектаклем «Гусенок» и саунд-драмой «Детство».

Мероприятия пройдут с 4 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и на других площадках города. Впервые «Толстой» состоялся в 2016 году, идея его проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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