В российской библиотеке оцифруют книги XVII-XX веков

В государственной научной библиотеке имени Пушкина в Омске планируется в течение ближайших нескольких лет оцифровать 1650 книжных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона, передает ТАСС.

В числе представленных к обработке изданий — научная литература о биологии и медицине, книги о театре, а также художественная литература.

«Оцифровываются уникальные издания XVII-XX веков, имеющиеся в фондах омской библиотеки, а затем размещаются на онлайн-ресурсах Национальной электронной библиотеки», — рассказала пресс-секретарь Светлана Саликова. По ее словам, таким образом с книгами сможет ознакомиться читатель из любой точки мира.

Отмечается, что до 2024 года на специальном оборудовании, которое обеспечивает бережное и одновременно качественное сканирование, планируется оцифровывать ежегодно по 200 книг. На данный момент в электронном виде доступны уже 140 книжных памятников.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!