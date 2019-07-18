В российском регионе разработают музейный мультимедиа-гид

В Адыгее в национальном музее республики оцифруют экспонаты выставки о культуре и быте народа. Об этом сообщила первый замминистра культуры региона Ольга Гавшина, передает ТАСС в четверг, 18 июля.

По ее словам, всего будет обработано более 40 предметов экспозиции. «Создание мультимедиа-гида позволит посетителям музея изучать экспонаты с помощью бесплатной программы, установленной на мобильных устройствах», — пояснила Гавшина.

Собеседница агентства добавила, что специальное приложение с технологией дополненной реальности позволит детально изучить каждый объект, а также получить о нем дополнительную информацию.

Как рассказала директор музея Фатима Джигунова, экспозиция «Культура и быт адыгов конца ХVIII — начала XXI века» выбрана не случайно — она является визитной карточкой музея, на ней представлены ювелирные украшения с драгоценными камнями, оружие, одежда и предметы быта, знамена племен.

Национальный музей республики располагает масштабным фондом, где находится более 300 тысяч экспонатов — скульптур, графики, предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства прошлых веков, а также естественнонаучные, историко-бытовые и этнографические коллекции и мемориальные комплексы. Заведение стало победителем конкурса на создание интерактивной платформы Artefact, профильные специалисты прибудут в регион в ближайшее время.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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