Российский регион поделится литературным наследием

Власти Северной Осетии планируют к 2024 года в рамках нацпроекта «Культура» оцифровать более 1,5 тысячи памятников краеведческой осетинской литературы, изданных до 1945 года. Об этом сообщается на официальном портале региона.

На данный момент уже оцифрованы первая осетинская печатная книга, изданная в Москве в 1798 году, семь книг на осетинском языке, изданных в Берлине в 1830 году в типографии Евгения Гутнова, а также сборники сведений о кавказских горцах 1819-1820 годов. Кроме того, в ближайшее время специалисты планируют приступить к оцифровке прижизненных изданий и книг, посвященных жизни и творчеству основоположника осетинской литературы — поэта Коста Хетагурова.

Как отмечается, в дальнейшем все оцифрованные книги включат в Национальную электронную библиотеку.

Данные работы ведутся в рамках федеральной программы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», которая направлена на внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. В частности, она предполагает создание к 2024 году 500 виртуальных концертных залов и 450 мультимедиа-гидов по выставкам с возможностью получения информации о произведениях искусства с использованием технологии дополненной реальности. На реализацию программы выделено 6,8 миллиарда рублей.

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