Жителей российского региона культурно разовьют

В ближайшие несколько лет в одном из городов Курской области откроется центр культурного развития. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя областного комитета по культуре Валерий Яковлев, передает ТАСС.

«В проекте строительства центра планируется предусмотреть концертный зал, музейно-выставочные площади, библиотеку, помещения для занятий творчеством, один-два кинозала для детей и взрослых», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, начало строительства запланировано на 2022 год, а окончание — на 2023-й. Концепция заведения будет разработана уже в следующем году, а на ее воплощение выделят 140 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Отмечается, что также в регионе намечены капитальный ремонт учреждений культуры, покупка музыкальных инструментов для детских школ искусств, оснащение кинозалов и создание модельных библиотек.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!