Российские села оснастят 3D-кинотеатрами

Кинотеатры в райцентрах Волгоградской области оснастят современным оборудованием в формате 2D и 3D. Об этом заявил заместитель губернатора, председатель комитета культуры региона Владимир Попков, передает в понедельник, 8 июля, ТАСС.

По его словам, инициатива освободит жителей сел и деревень от необходимости приезжать в областной центр, чтобы посмотреть фильмы в цифровом качестве. «Это очень важно для сельских жителей, это и есть создание культурной среды на селе, и кинотеатры там очень востребованы», — заявил он.

Собеседник агентства пояснил, что обновленные сельские кинотеатры будут применять гибкую систему оплаты и за доступные цены смогут показывать мультфильмы и фильмы для детей и подростков, а также проводить ретро-показы для представителей старшего поколения.

На данный момент в 33 сельских районах обновлены 17 кинотеатров, уточнил Попков. Он добавил, что до конца года планируется модернизировать еще шесть культурных заведений — на эти цели каждому муниципалитету выделено по пять миллионов рублей. Всего в регионе на развитие данной сферы направили около трех миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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