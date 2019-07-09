Россиян задумали привлечь культурными клубами и библиотеками

В Якутии число посетителей культурных учреждений в ближайшие несколько лет может вырасти на 15 процентов. Таким мнением поделился представитель министерства культуры и духовного развития региона, передает во вторник, 9 июля, ТАСС.

«Планируется довести посещаемость учреждений культуры с 6,5 миллиона посещений в 2017 году до более чем 7,5 миллиона в 2024 году», — пояснил он.

По словам собеседника агентства, прирост может быть обеспечен за счет большего количества культурно-массовых мероприятий, учреждений клубного типа, библиотек, а также новых помещений в театрально-зрелищных учреждениях.

Отмечается, что за первые полгода текущего года посещаемость культурных организаций региона составила почти четыре миллиона посещений. В планах — довести данный показатель до 6,6 миллиона до конца года.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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