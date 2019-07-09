В российском регионе покажут виртуальные концерты

В виртуальных концертных залах Республики Марий Эл организуют трансляцию концертов и спектаклей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, печати и по делам национальностей региона, передает ТАСС.

«Это позволит привлечь к культуре как можно больше граждан нашей республики», — считает министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов. В частности, по его словам, в онлайн-режиме будут демонстрироваться мероприятия из Мариинского и Большого театров, а для посещения создадут специальные абонементы.

Отмечается, что первый виртуальный концертный зал в республике был открыт в ноябре прошлого года на базе Марийского академического театра оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле. Следующий аналогичный проект запланировано в здании Центра народной культуры имени Эшпая в Козьмодемьянске, его стоимость составляет 5,6 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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