Российский театр получит подземные этажи

В Воронежской области отреставрируют театр оперы и балета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, передает ТАСС во вторник, 9 июля.

По его словам, габариты и архитектура культурного учреждения останутся неизменными. «Принято решение, и все специалисты к нему склонились: мы оставляем театр в фактических границах и уходим под землю — а на сколько этажей, на три или на пять, это надо будет считать», — пояснил он.

Гусев добавил, что основная задача реконструкции заключалась в создании современной сцены и комфортных условий для зрителей в зале. Он также отметил, что дата начала строительства пока неизвестна, а проектирование начнется уже в следующем году. Бюджет проекта составляет около трех миллиардов рублей.

Отмечается, что в феврале власти Воронежской области предлагали снести театр и построить на его месте новый, однако местные жители выступили с петицией против сноса. В результате было принято решение об обновлении помещений культурного учреждения без его ликвидации.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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