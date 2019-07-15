Россиянам открыли доступ к знаниям

Национальная электронная библиотека (НЭБ), оператором которой является Российская государственная библиотека (РГБ), открыла гражданам России бесплатный доступ к 450 тысячам диссертаций. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе РГБ.

Как пояснили в пресс-службе, ознакомиться с диссертациями россияне могут во всех библиотеках — участницах НЭБ, которых в стране более 15 тысяч. Доступ предоставляется на безвозмездной основе без возможности копирования и распространения.

Кроме того, желающие смогут изучить более чем 4,5 миллиона полных текстов книг, патентов и периодики.

Обеспечение доступности научных материалов является одной из задач нацпроекта «Культура», на реализацию которого выделено 113,5 миллиарда рублей. Также проект предполагает оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровку фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России и создание виртуальных концертных залов до 2024 года.

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