В российском регионе откроют первую детскую мобильную библиотеку

В ауле Кошехабль (Адыгея) откроется первая в республике детская мобильная библиотека. Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Ольга Гавшина, передает ТАСС.

Отмечается, что для этого из федерального и регионального бюджетов было выделено порядка 5,7 миллиона рублей. Кроме того, дополнительные субсидии будут потрачены на строительство трех модельных библиотек — в столице республики и на селе в Гиагинском и Кошехабльском районах.

«Площади для развития детского творчества в здании школы искусств, в которой разместится библиотека нового поколения, после капитального ремонта увеличится более чем вдвое», — отметила Гавшина. По ее словам, за основу строительства было взято здание центральной районной библиотеки: на первом этаже разместится модельная библиотека, а на втором — школа искусств. Отделение для взрослых читателей переведут в другое здание

К открытию центра также планируется издать книгу сказок и стихов посетителей с иллюстрациями воспитанников школы искусств, рассказала директор межпоселенческой районной библиотечной системы Кошехабльского района Марина Хаконова.

Инициатива будет реализована в рамках программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который предполагает модернизацию культурных учреждений разного уровня на всей территории страны. Так, к концу 2024 года в городах с населением до 300 тысяч жителей планируется построить 39 центров культурного развития с кино- и концертными залами, кафе и сувенирными киосками. В селах — возвести или отремонтировать около 500 культурно-досуговых учреждений с зрительными залами (в том числе, с выделением мест для маломобильных граждан), помещениями для кружков и студий. Кроме того, по программе, для муниципальных библиотек будет разработан стандарт, позволяющий переформатировать их в центры культурной жизни.

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