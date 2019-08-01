В России построят культурный центр крупнее Большого театра и Мариинки

В Ставропольском крае планируется возвести масштабный культурный центр, который сможет принять оперные и балетные постановки. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Алексей Когарлыцкий, передает ТАСС.

По его словам, работы по проектированию объекта уже начались. «По планам, он будет крупнее Большого театра в Москве или Мариинского театра в Санкт-Петербурге. (...) Не каждый субъект может таким гордиться», — сказал министр, добавив, что стоимость проекта составляет около пяти миллиардов рублей.

Собеседник агентства отметил, что новый центр сможет стать репетиционной площадкой для государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», а также для других творческих коллективов.

Согласно плану, объект разместится на юго-западе Ставрополя, под благоустройство выделено 13 гектаров территорий. Предполагается, что центр будет включать в себя два зала: вместимость одного из них составит 2,5 тысячи зрителей, другого — около 600.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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