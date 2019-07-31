Россиян превратят в киноманов

Крымская компания получит 32 миллиона рублей на создание в регионе семи новых кинозалов в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Аксенов, соответствующий грант был выделен Фондом кино крымской киносети «Мир кино». «Это внебюджетные источники финансирования», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что всего до 2024 года Крым получит около 313 миллионов рублей на реализацию проектов в области культуры. Выделенные средства, в частности, планируется направить на ремонт сельских клубов. Кроме того, как ожидается, уже в 2019 году власти республики закупят новые музыкальные инструменты для 33 местных школ искусств.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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