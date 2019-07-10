В российском регионе модернизируют киносеть

В населенных пунктах Курской области планируется открыть новые кинозалы с современным оборудованием. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы комитета по культуре региона Валерий Яковлев, передает ТАСС.

По его словам, всего в регионе будет создано десять новых объектов. Общая сумма затрат на проект составит более 50 миллионов рублей.

Собеседник агентства пояснил, что на данный момент в области функционирует самая крупная среди российских регионов киносеть — она насчитывает 234 кинозала. Модернизационные работы в ней начались в 2011 году. Так, за последние несколько лет 13 местных райцентров получили новое кинооборудование.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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