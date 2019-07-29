Работы Бабича оцифруют

В Башкирии в рамках национального проекта «Культура» оцифруют 600 книжных памятников, сообщает агентство «Башинформ».

Этим займется национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди. Работы планируется завершить к 2024 году. Ежегодно в цифровой формат будут переводить по 100 экземпляров для размещения в национальной электронной библиотеке.

В текущем году будут размещены 100 книг краеведческого характера, изданные в период начала прошлого века, а также около 50 книг в рамках выполнения государственного задания. Это первые изданные произведения писателей Мажита Гафури, Шайхзады Бабича, Даута Юлтыя и других, отмечает агентство.

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Всего в отделе рукописей и редких изданий библиотеки хранится около 20 тысяч изданий краеведческого характера, представляющих большой интерес для ученых. Многие из них напечатаны на арабской графике и латинице.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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