Российский регион застроят культурными объектами

Власти Сахалинской области планируют построить в регионе как минимум 18 культурных объектов к 2024 году в рамках нацпроекта «Культура». Об этом во вторник, 23 июля, сообщила ТАСС глава областного министерства культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

По ее словам, главным объектом, который планируется возвести за эти годы, станет многофункциональный культурный центр. «Это уникальный объект не только для Дальнего Востока, но и, мы считаем, для всей страны», — отметила министр.

Ожидается, что данный центр будет совмещать в себе филиалы известных российских театров. В частности, консультативную поддержку по строительству объекта и его дальнейшему развитию будут оказывать Мариинский и Александринский театры.

Кроме того, добавила Лаврик, к 2024 году планируется провести ремонтные работы в 73 культурных учреждениях.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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