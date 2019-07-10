Севастопольцы определятся с культурным кластером

Строительство музейно-культурного комплекса в районе мыса Хрустальный в Севастополе будет согласовано с местными жителями. Об этом сообщил заместитель министра культуры России Николай Овсиенко в ходе рабочего визита в регион, передает ТАСС.

«Я бы хотел попросить, чтобы никто не беспокоился, что что-то будет сделано без согласования с жителями — все будет сделано по наказам жителей Севастополя», — подчеркнул он.

По его словам, на мысе Хрустальный будет разбит большой парк со свободным входом, который наверняка станет «любимым местом для прогулок» местных жителей.

Отмечается, что ранее в июне в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было продемонстрировано обращение севастопольцев: они попросили не застраивать территорию около мыса в ходе возведения культурного кластера и сохранить находящиеся неподалеку исторические объекты.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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