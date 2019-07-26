Россиян заманят в театры буфетами

Упрощение процедуры открытия в театрах кафе и торговых точек позволит привлечь в учреждения больше посетителей. Об этом заявила порталу «Будущее России. Национальные проекты» директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева.

«Это очень актуальная и нужная инициатива... Мы прекрасно знаем, какой популярностью у детей и их родителей пользуются театральные буфеты», — отметила Косарева.

По ее словам, соответствующий проект был подготовлен министерством в рамках реализации нацпроекта «Культура». Он предполагает внесение изменений в Положение о театре в России, благодаря которым театры получат право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. При этом такие соглашения не потребуют проведения торгов и согласования с учредителем.

Как отметила директор департамента, в результате в театрах повысится эффективность работы и вырастет качество обслуживания посетителей. «Это могут быть дополнительные площади под питание или снижение цен на продукцию за счет более выгодных условий аренды и контроля за наценкой», — пояснила Косарева.

Она добавила, что привлечению зрителей в театры также будет способствовать обновление инфраструктуры. Так, к концу 2024 года в 40 детских театрах планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт, уточнила чиновница.

Нацпроект «Культура» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», на которые в общей сложности планируется выделить 113,5 миллиарда рублей. В частности, нацпроект предполагает увеличение посещаемости учреждений культуры на 15 процентов, а также создание и реконструкцию порядка 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

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