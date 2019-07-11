В российском регионе отремонтируют пять домов культуры за год

В Костромской области планируется провести капитальный ремонт в пяти местных домах культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

В частности, работы будут проведены в культурных учреждениях в селе Боговарово Октябрьского района, поселках Шувалово и Зарубино, а также в поселке Паточного завода Костромского района, в селе Верхнеспасское Пыщугского района.

Кроме того, ремонт уже осуществляется в Бакшеевском сельском поселении. Как рассказала директор местного культурно-досугового центра Наталья Магомеджанова, там устраняются серьезные проблемы с крышей. «Это единственные учреждения в поселках, где проходят какие-либо культурные мероприятия. Это и центр развлечения, и место занятия кружков, дополнительного образования», — отметила она.

Уточняется, что на эти цели выделено около 12,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 2,2 миллиона рублей — из местного и областного.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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