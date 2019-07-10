Российский регион окультурят за миллиард рублей

В Республике Коми выделят более миллиарда рублей на строительство и модернизацию культурных объектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Гапликова, передает ТАСС.

Как отметили в министерстве культуры, туризма и архивного дела региона, подобная сумма инвестиций — беспрецедентные вложения в отрасль. Так, средства пойдут на возведение и реконструкцию учреждений культуры, закупку нового оборудования, музыкальных инструментов и всей необходимой техники, а также на реализацию различных творческих проектов.

По словам главы ведомства Сергея Емельянова, в ближайшие несколько лет новые социокультурные центры появятся, к примеру, в селе Подчерье Вуктыльского района, селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района, деревне Денисовка Усинского района и поселке Щельяюр Ижемского района.

Кроме того, запланировано строительство Центра культурного развития для детей и взрослых в Сыктывкаре и реконструкция Театра оперы и балета. На эти цели направят более 600 миллионов рублей. Также в республике модернизируют кинозалы и организуют модельные библиотеки.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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