Севастопольское училище станет вузом мирового уровня

Создаваемое в Севастополе театральное училище станет учебным заведением мирового уровня. Об этом сообщил заместитель министра культуры России Николай Овсиенко в ходе рабочей поездки в регион, передает ТАСС.

По его словам, вуз будет рассчитан примерно на 250 студентов. «И преподаватели, и мастера искусств будут высшей пробы — это специалисты самого высокого уровня», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что учреждение будет функционировать как черноморский кампус петербургского Российского государственного института сценических искусств (РГСИ). Овсиенко подчеркнул, что подобная стратегия выбрана специально, чтобы культурный объект находился в статусе филиала «столичного заведения с большой историей».

Замминистра сообщил, что в составе культурного комплекса региона также разрабатывается Академия хореографии: на данный момент утвержден ее устав, начались работы на арендованных площадях, а также стартовал отбор детей в подготовительную группу.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!