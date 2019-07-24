Власти российского региона поддержат детское творчество

Детские школы искусств в Сахалинской области оснастят новым оборудованием в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом в среду, 24 июля, сообщила ТАСС глава регионального министерства культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

По ее словам, всего к 2024 году новое оборудование в соответствии со стандартами профессионального дополнительного образования получат 33 школы. При этом министр не уточнила, сколько средств планируется направить на эти цели.

Ранее в июле сообщалось, что власти Сахалинской области планируют построить в регионе как минимум 18 культурных объектов к 2024 году. Еще 73 культурных учреждения отремонтируют.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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