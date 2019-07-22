Севастопольские хореографы подготовятся к приему «мегаодаренных детей»

В строящейся Академии хореографии в Севастополе планируется начать занятия с октября текущего года. Об этом заявил главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, уже в сентябре состоятся вступительные испытания. Специалисты будут заниматься с подготовительными группами, предположительно, всего будет сформировано два класса — дети шести-семи лет и семи-восьмилетние ученики.

Хореограф добавил, что, в случае если на экзаменах появятся «мегаодаренные дети» более старшего возраста, руководство рассмотрит возможность создания танцевальной студии. «Это будут вечерние или утренние занятия. Это нужно, чтобы детей не потерять», — пояснил Кузнецов.

Собеседник агентства рассказал, что занятия будут проходить на оборудованной территории одного из спортзалов комплекса «Муссон». Планировалось, что зал оснастят профессиональным балетным полом, станками, зеркалами, вентиляцией, а также современной медиасистемой.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!