Российское село с 50 жителями превратят в туристический центр

В Ханты-Мансийском автономном округе займутся сохранением культурно-исторического наследия села Зенково. Об этом сообщила первый замдиректора департамента культуры региона Ирина Кибкало, передает ТАСС в пятницу, 19 июля.

По ее словам, в рамках проекта под названием «О Зенково с Любовью!», направленного в том числе на развитие туризма, будет создан культурно-выставочный центр.

В частности, в нем планируется знакомить гостей с сибирским бытом, проводить мастер-классы по приготовлению старинных российских блюд в печи, обучать гончарному мастерству и проводить чайные церемонии, уточнил автор проекта, местный житель Василий Тимофеев. В селе отремонтируют несколько домов, а также организуют конный двор, контактный зоопарк, тактильный сад и зону для рыбалки.

«Мы прорабатываем вариант с недельными турами, чтобы турист за это время максимально успел захватить разные мероприятия. Одновременно в селе смогут жить до 30 гостей, а разово, если однодневный тур, — около 50 человек сможем принять», — пояснил собеседник агентства, добавив, что региональные власти заявили о готовности поддержать проект.

Зенково, основанное 292 года назад и входящее в сельское поселение Шапша Ханты-Мансийского района, является одним из старейших сел региона. На данный момент в нем проживают чуть более 50 человек.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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