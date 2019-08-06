В российском ауле впервые за полвека построят дом культуры

В ауле Бесленей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) возведут новое культурное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что новый дом культуры построят на месте прежнего, который был возведен в 1969 году и на данный момент находится в аварийном состоянии. По информации пресс-службы, площадь сооружения составит 740 квадратных метров.

Комплекс будет состоять из зрительного зала на 250 мест, библиотеки, административных помещений и творческих студий. Также известно, что здание адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!