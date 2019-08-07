В российском регионе озаботились культурными объектами

В Кабардино-Балкарии займутся капитальным ремонтом и обновлением культурных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает ТАСС.

В частности, планируется привести в порядок театр кукол и театр юного зрителя, создать три виртуальных выставочных пространства в формате дополненной реальности с цифровыми гидами, а также подготовить к оцифровке более 10 тысяч экземпляров книжных фондов.

Кроме того, в Нальчике откроется Центр культурного развития с кинозалами для детей и взрослых, музейно-выставочными площадями, библиотекой и зонами для творческих занятий.

Отмечается, что в некоторых районах региона строительство и обновление культурных учреждений уже ведется. Речь идет о сельских поселениях Атажукино, Булунгу, Карасу и Старый Черек, а также Втором Лескене и Безенги. Также активно продолжается внедрение цифровых технологий по различным направлениям, оснащение детских школ искусств и закупка передвижных мобильных многофункциональных культурных центров.

Всего, по информации пресс-службы, на эти цели выделено порядка 528 миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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