В российском городе покажут оперу под открытым небом

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина представит в Костроме во вторник, 13 августа, оперный спектакль Михаила Глинки «Жизнь за царя». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

По информации собеседника агентства, мероприятие состоится в центре города — на Сусанинской площади, где перед пожарной каланчой обустроена сцена.

Известно, что в спектакле, режиссером которого стал Вадим Милков-Товстоногов, примут участие солисты оперы и балета театра, хор и оркестр под руководством Рената Жиганшина. В частности, главные партии исполнят Михаил Наумов, Вера Харитонова, Сергей Перминов, Ольга Борисова, Виктор Ряузов.

Отмечается, что показ был запланирован в связи с 75-летием образования Костромской области. Опера рассказывает о подвиге местного крестьянина Ивана Сусанина, который в 1613 году во время русско-польской войны намеренно завел в болото поляков и погиб вместе с ними.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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