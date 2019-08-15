В российском регионе создадут условия для творческого роста

В городе Тара в Омской области займутся реновацией здания досугового центра «Север», построенного в 1971 году. Об этом сообщил министр культуры региона Юрий Трофимов, передает ТАСС.

По его словам, реконструкция заведения наполнит его «новыми смыслами» и предоставит местным жителям новые возможности, в частности, организовывать гастроли российских и зарубежных коллективов, а также проводить фестивали. «Для местных коллективов будут созданы все условия для развития и творческого роста», — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что этот дом культуры является единственным в северной части региона — в нем ежегодно проводится более 400 мероприятий, а число посетителей превышает 150 тысяч человек.

Трофимов рассказал, что в рамках программы планируется отремонтировать кровлю, фасад здания и инженерные сети, а также обновить его интерьер и оснастить его современным сценическим, световым и звуковым оборудованием. Так, там создадут дополнительный кинозал на 108 посадочных мест, а уже существующий, 600-местный, расширят на 430 дополнительных кресел.

Площадь «Севера» составляет около трех тысяч квадратных метров. На его реконструкцию выделено 198,4 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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