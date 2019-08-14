В России открыли музей командовавшего первой бомбардировкой Берлина в 1941 году

В городе Кириллове в Вологодской области на территории выставочного комплекса Кирилло-Белозерского музея-заповедника открыли музей генерал-полковника авиации Евгения Преображенского. Об этом сообщил генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов, передает ТАСС.

По его словам, открытие учреждения является этапом создания большого музея, посвященного событиям Великой Отечественной войны. «К сожалению, ветераны войны уходят, и знания большинства подрастающего поколения недостаточны об этих годах и о том, что это было для страны», — добавил собеседник агентства.

Шаромазов подчеркнул, что, на его взгляд, личность Преображенского недооценена, и большинство россиян ничего о нем не знают. «В данном случае мы говорим об уникальном человеке, который одним только своим присутствием поднимал дух бойцов», — пояснил он.

В частности, в музее, площадь которого составляет около 350 квадратных метров, представлен макет самолета ДБ-3, интерактивная 3D-карта Берлина 1941 года, а также материалы о ряде авиаконструкторов. Отмечается, что в создании экспозиции приняло активное участие Российское военно-историческое общество.

Преображенский, уроженец села Волокославинское Кирилловского уезда, в августе 1941 года командовал первыми налетами на Берлин — под его руководством 15 бомбардировщиков сбросили на немецкую столицу первые бомбы. В результате генерал-полковник был удостоен звания Героя Советского Союза. Впоследствии он также командовал авиацией Тихоокеанского флота и авиацией Военно-морского флота СССР.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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