Дагестанцам привьют любовь к живописи

Передвижная выставка работ художников Северного Кавказа «Мир талантов» пройдет в Дагестане в рамках нацпроекта «Культура». Об этом во вторник, 20 августа, сообщили ТАСС в министерстве культуры республики.

Как рассказали в ведомстве, выставка пройдет в девяти городах и районах региона. Посетители смогут увидеть более 40 картин северокавказских художников, в том числе Марины Исмаиловой, Сугури Увайсова, Гаджи Сунгурова, Башира Увайсова и Шапи Рабаданова.

Главной темой представленных работ стал Дагестан, в частности, его история и природа, отметили в министерстве. «Родной и любимый край с горными вершинами, бурными реками, незабываемой природой и гостеприимными людьми. А еще картины из героической прошлой страны гор, портреты выдающихся деятелей ее истории и культуры», — пояснили там.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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