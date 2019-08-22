В российском театре возродят уличных зазывал

В Костромском областном театре кукол впервые откроют интерактивную уличную площадку, которая станет продолжением сценического пространства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

Отмечается, что новый объект позволит встречать зрителей перед началом спектаклей, организовывать специальные постановки, проводить игры и викторины и разыгрывать призы. Кроме того, в театре планируют возродить традиции уличных зазывал.

Также учреждение получит автобус для проведения гастролей. «Так как мы берем с собой кукол, нужны были высокие потолки и широкие проходы, а также отдельная зона для транспортировки хрупких декораций. Конечно, огромная радость, что у нас возможность такая появилась», — отметил директор заведения Александр Усердин.

Кроме того, в театр планируется провести высокоскоростной интернет, закупить оргтехнику, современное видео- и аудиооборудование, а также провести масштабную реконструкцию здания — заменить вентиляционную систему, отремонтировать систему водоотведения и крышу. Всего на модернизацию выделят восемь миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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