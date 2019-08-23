В российском регионе бесплатно покажут кино

В Свердловской области в субботу, 24 августа, состоится ежегодная акция «Ночь кино». Об этом сообщил директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, передает ТАСС.

По его словам, в рамках фестиваля впервые будут задействованы открытые площадки. «Включился в акцию Парк Маяковского. Также открытые площадки будут в Верхнем Тагиле, Каменск-Уральском, Серове, Верхней Туре, Заречном, Туринске, Лесном и Сосьве», — пояснил собеседник агентства.

Зрителям покажут картины, которые победили в народном онлайн-голосовании: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие 35 тысяч местных жителей. Аналогичную акцию в прошлом году посетили около 25 тысяч гостей. Всего будет задействовано 102 площадки.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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