Посетителей всероссийской «Ночи кино» посчитали

Посетителями акции «Ночь кино», прошедшей в разных регионах страны, стали более 860 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Отмечается, что данный результат стал рекордом за всю историю проведения мероприятия. Наибольшее число участников зарегистрировали в Краснодарском крае, а также в Белгородской, Кемеровской, Саратовской и Свердловской областях. По словам главы организации Вячеслава Тельнова, максимальные показатели были зафиксированы уже на этапе подачи заявок.

«Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и Министерством культуры России акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны», — заключил он и добавил, что интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам и их грамотная работа позволили собрать рекордное число гостей.

«Ночь кино» — акция, ежегодно проводимая с 2016 года, в ходе которой для жителей российских регионов организуются бесплатные концерты и кинопоказы.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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