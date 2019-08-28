Российским читателям облегчили жизнь

Российская государственная библиотека (РГБ) открыла онлайн-доступ к более чем 1,5 тысячи книжных изданий без необходимости физического посещения учреждения. Об этом сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда, передает ТАСС.

По его словам, читатели могут пользоваться библиотекой электронных книг бесплатно — им достаточно пройти авторизацию на портале «Госуслуг». «РГБ приняла на себя все вопросы лицензирования и расчетов с правообладателями по модели оплаты за факт использования», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что инициатива была реализована в рамках проекта «Читай, где удобно» на базе Национальной электронной библиотеки. РГБ является одной из крупнейших в мире национальных библиотек, объем ее фондов превышает 47 миллионов единиц хранения, три миллиона из которых составляют особо ценные издания и документы.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!