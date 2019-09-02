На Сахалине показали астрономические часы Ивана Грозного

В Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске привезли уникальный экспонат. Об этом сообщил представитель учреждения, передает ТАСС.

Речь идет об астрономических часах Ивана Грозного с небесными и земными глобусами XVI века, которые были изготовлены немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом. На выставку, состоящую из одного экспоната, прибыл также руководитель лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов музея «Эрмитаж» Михаил Гурьев.

«Очень важно, чтобы сахалинцы могли приобщаться к мировой и особенно российской культуре здесь, на островах», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе церемонии открытия.

Отмечается, что мероприятие проходит в рамках проекта «Дни Эрмитажа», с помощью которого россияне из разных регионов страны могут увидеть произведения искусства из музейных фондов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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