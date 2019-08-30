Российский регион получит миллиард рублей на окультуривание

Курской области выделят около миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию местных культурных учреждений. Об этом сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова, передает ТАСС.

По ее словам, средства пойдут на обновление сельских домов культуры, организацию модельных библиотек и создание виртуальных концертных залов. Кроме того, запланирована реставрация и реконструкция местного краеведческого музея, а также строительство центра культурного развития.

Отмечается, что ранее глава комитета по культуре региона Валерий Яковлев уточнял, что на территории будущего центра разместят концертный зал, музейно-выставочные площади, помещения для занятия творчеством и кинозалы для детей и взрослых. Завершить его строительство планируется в 2023 году.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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