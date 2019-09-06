Старейший театр кукол за полярным кругом переедет

Мурманский театр кукол, старейшее в своем роде учреждение за полярным кругом, в конце текущего года переедет в новое здание в центре города. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Это первый в стране объект, создаваемый в рамках национального проекта «Культура». Ход работ по реконструкции здания проверили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и министр культуры России Владимир Мединский. Техническая готовность объекта на данный момент составляет 91 процент.

Переезд стал давно назревшей необходимостью, объяснило руководство театра. В настоящее время коллектив учреждения ютится на первом этаже научной библиотеки на площади всего 750 квадратных метров.

На сентябрьском заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о реализации нацпроекта «Культура», подчеркнул, что власти продолжат строить новые дома культуры и ремонтировать старые, в том числе на селе.

В нацпроект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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