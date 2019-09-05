На Кавказе начали исполнять поручения Медведева

В селении Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии построят дом культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Строительство, начатое в конце июня, будет завершено к концу текущего года. Площадь здания составит 600 квадратных метров, сейчас там возводят стены.

Стоимость проекта составит 20 миллионов рублей. В здании будет зрительный зал с эстрадой на 300 мест, библиотека, гримерка, также его оснастят санузлами и индивидуальным отоплением.

На сентябрьском заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о реализации национального проекта «Культура», подчеркнул, что власти продолжат строить новые дома культуры и ремонтировать старые, в том числе на селе.

В нацпроект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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