Российский город превратили в «театральную Мекку»

В Грозном (Чечня) состоится всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) России, передает РИА Новости.

«Грозный сегодня стал своего рода театральной Меккой, где на театральных сценах будут звучать прекрасные тексты на разных языках народов, проживающих в России», — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин. По его словам, выбор города для проведения фестиваля подчеркивает его важность в театральной жизни страны и развитии национальной культуры.

Отмечается, что на «Федерации» представят 14 спектаклей национальных театров России из 12 регионов: Карелии, Татарстана, Калмыкии, Коми, Хакасии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Республик Саха и Марий Эл. Всего на мероприятии, которое пройдет с 11 по 19 сентября, ожидается более 600 участников.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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