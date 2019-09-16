Российскому региону дадут полтора миллиарда на окультуривание

Власти Удмуртии ожидают получения как минимум 1,6 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, предполагается, что в срок до 2024 года республике выдадут средства на осуществление культурных проектов по всем направлениям. «Это и капитальный ремонт, и строительство, и улучшение материально-технической базы, и подготовка кадров», — пояснил министр.

Собеседник агентства отметил, что уже в текущем году ожидается получение суммы в размере 260 миллионов рублей, 178 из которых пойдут на ремонт Национальной библиотеки.

В нацпроект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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