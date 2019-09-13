Адыгею укомплектуют автоклубами

В Адыгею в 2024 году поступят первые восемь передвижных многофункциональных культурных центров. Об этом ТАСС сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Гавшина.

«Это позволит проводить и культурно-массовые мероприятия для сельских жителей, а раньше артистам приходилось везти с собой оборудование для сцен», — отметила чиновница.

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Гавшина посетовала на то, что в некоторых аулах и селах Адыгеи пока нет домов культуры. «В этом случае благодаря автоклубам можно будет привозить жителям книги, вести трансляцию каких-то больших мероприятий», — добавила замминистра.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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