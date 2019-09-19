Под Омском откроют первый сельский виртуальный концертный зал

В следующем году в Омской области планируется открыть первый сельский виртуальный концертный зал. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минкульта Светлана Саликова, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о старейшем и втором по размеру городе региона — Таре. Для исполнения проекта предполагается оснастить всем необходимым современным оборудованием местную Центральную районную библиотеку.

«Теперь жители не только Тарского района, но и других северных районов смогут стать зрителями как концертов, организуемых Омской филармонией в областном центре, так и музыкальных программ, проводимых в России и даже за рубежом», — пояснила она, подчеркнув, что мероприятия зачастую будут транслироваться в прямом эфире.

Собеседница агентства добавила, что также район, в котором проживает более 45 тысяч человек, получит передвижной автоклуб.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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