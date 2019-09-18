В России приведут в порядок элемент «Сатаны»

В оренбургском музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» проведут реставрацию транспортно-пускового контейнера межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 «Воевода», получившей название по классификации НАТО «Сатана». Об этом сообщила исполняющая обязанности министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко, передает ТАСС.

По ее словам, мастерская «Магистраль-Плюс», с которой был заключен контракт на восстановительные работы, уже приступила к ремонту экспонатов: шесть из них были вывезены за пределы музея, а другие — санитарный вагон, ракету и самолеты — будут реставрировать на территории самого комплекса.

«За 15 лет существования музея под открытым небом была собрана коллекция уникальных экспонатов в количестве 67 штук, все они без исключения нуждаются в обновлении, а многие — в капитальной реставрации», — добавила собеседница агентства.

Отмечается, что транспортно-пусковой контейнер «Воеводы», длина которого составляет 34 метра, является самым крупным экспонатом парка.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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