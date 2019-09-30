Актеры российских театров попробовали себя «в новом амплуа»

Актеры нескольких театров Карачаево-Черкесской республики (КЧР) прошли обучение по творческо-образовательной программе «Театральная лаборатория "Открытая сцена"». Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщатся на сайте главы и правительства региона.

В частности, участники акции смогли посетить режиссерские мастер-классы, курсы по сценической речи, актерскому мастерству, пластическому искусству, которые для них провели педагоги ГИТИС, МГИМО, МГУ и Высшей школы сценических искусств.

По словам художественного руководителя медиа-проекта «Артист» Александра Мягченкова, для артистов региональных театров данная программа является уникальной возможностью попробовать себя в новом амплуа.

КЧР занимает второе место в стране по количеству национальных театров. В частности, в настоящее время там расположены пять театров: русский, карачаевский, черкесский, абазинский и ногайский.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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