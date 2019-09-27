Россиянам покажут редкие иконы и холодное оружие

В Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени откроется выставка Государственного исторического музея. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры региона, передает ТАСС.

Среди 180 подлинных экспонатов из 14 коллекций учреждения посетители смогут увидеть памятники археологии, нумизматики, редкие книги, иконы, холодное оружие. В частности, речь идет о берестяной грамоте новгородского мальчика Онфима XIII века, первой российской печатной книге «Апостол» издателя Ивана Федорова 1564 года, письмах царя Петра I и князя Александра Меншикова, а также мундире офицера лейб-гвардии Финляндского полка XIX века.

Выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея» пройдет с 27 сентября до 5 декабря. Она посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое отметят в 2022 году.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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